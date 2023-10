Ariana Grande | la frangia riccia da Showgirl per Halloween

Leggi su amica

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Foto Instagram@ed Elizabeth Gillies sono amiche sin dai tempi di Nickelodeon, quando recitavano insieme sul set di Victorious. Con il passare degli anni, la loro amicizia sembra essere diventata più forte che mai, tanto da spingerle a optare per un costume di coppia in vista di2023. L’ispirazione?, il thriller erotico del 1995 diretto da Paul Verhoeven., infatti, si è letteralmente trasformata in Nomi Malone, mentre Elizabeth Gillies ha vestito i panni di Cristal Connors. «Tu ed io…siamo la stessa cosa», ha scritto la Gillies a corredo di uno dei post che ritrae le due amiche fianco a fianco, mentre sfoggiano un trucco diche sembra essere stato preso in ...