Argentina | Scaloni inserisce Soulé tra i preconvocati per la prossima pausa nazionali

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il grande inizio di campionato da 5 gol in 8 partite di Matiasnon è certamente passato inosservato. Il CT dell’Lionelinfatti ha inserito l’attaccante del Frosinone nella lista deiper la, che vedrà protagonista la formazione campione del mondo contro Uruguay e Brasile. Nato in provincia di Buenos Aires, precisamente a Mar del Plata, il classe 2003 è in possesso della doppiatà,e italiana per via delle origini della madre e dei nonni.non ha ancora disputato alcuna gara ufficiale con la maglia dell’Albiceleste, dunque può ancora scegliere se giocare per l’o per l’Italia. La pre-convocazione ricevuta ...