Antonio Ricci su Giambruno e i fuorionda | “Se parla lui è un casino”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Le giambruniadi continuano, anche seha fatto baracche, ciuffo e burattini e se n’è andato. Senza dire una parola, peraltro: non un fremito è giunto dall’ex compagno di Giorgia Meloni, mentre tutto il resto del mondova: tra questi anche, che già ha commentato quanto fatto dalla sua trasmissione ed ora giunge per smentire quella che si pensava fosse la paura più grande di Giorgia Meloni; la presenza di nuovi.Leggi anche: Andreabecca la mattina dopo lo scandalo dei fuori onda, cosa facevaLeggi anche: Giorgia Meloni su, perde le staffe in conferenza stampa: “Cosa non è chiaro”e la “palla alzata” a Giorgia Meloni: “Le famiglie si rovinano da ...

"Noi non abbiamo registrato nulla, quello che è in bassa frequenza arriva negli uffici. Io non ho più nulla: quello che avevo nel frigo è andato". Lo ha dettoa Un giorno da pecora su Radio1, parlando dei fuorionda di Andrea Giambruno. "Non esiste il rovinafamiglie, le famiglie si rovinano da sole e poi viene data la colpa all'evidenziatore ...

