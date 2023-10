Antonio Blandini nuovo commissario liquidatore di Eurovita

Leggi su ildenaro

(Di martedì 31 ottobre 2023)è nominato dall’Ivassdia seguito della revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e della messa in liquidazione dispa eHolding spa, disposta con decreto del ministro delle Imprese e del Made in Italy. Come si legge in una nota l’Ivass ha anche nominato Cristiano del Torre, presidente del comitato di sorveglianza, Claudio Ferrario e Elisabette Vassallo, componenti del Comitato di sorveglianza. “La soluzione della crisi del gruppoprosegue secondo la tempistica prevista” aggiunge l’autorità. L'articolo proviene da Ildenaro.it.