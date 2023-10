Anticipazioni Uomini e Donne del 31 10 23 | una coppia abbandona il programma | due baci per Brando Ephrikian

Leggi su isaechia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Si è appena conclusa una nuova registrazione di. Il dayting show condotto come sempre da Maria De Filippi ha il suo fedelissimo pubblico televisivo, che segue assiduamente le vicissitudini sentimentali dei vari protagonisti. Qui infatti si alternano ormai da anni le vicende amorose di giovani e di adulti, differenziati in Trono Over e Trono Giovani. Ieri è stata registrata una puntata e CLICCANDO QUI potrete leggere quanto accaduto. Un discusso cavaliere ha infatti lasciato definitivamente il, mentre Tina Cipollari ha avuto una forte discussione con una dama. Oggi invece, martedì 31 ottobre, nel giorno della festa di Halloween è stata registrata ancora un’ennesima puntata che ben presto vedremo andare in onda. Qui di seguito ledi quanto accaduto, riportate dalla nostra talpa ...