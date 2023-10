Antartide | l’Italia torna fra i grandi ghiacci

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Partita la 39esima spedizione: geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia tra i temi della campagna che durerà oltre 4 mesi. In campo 130 ricercatori e tecnici e 31 progettirifra iintorno al Polo Sud. È iniziata la 39a spedizione scientifica italiana incon l’apertura della base “Mario Zucchelli” sul promontorio di Baia Terra Nova. La campagna estiva durerà oltre 4 mesi e vedrà il coinvolgimento di circa 130 tra ricercatori e tecnici impegnati in 31 progetti di ricerca su scienze dell’atmosfera, geologia, paleoclima, biologia, oceanografia e astronomia. Le missioni italiane in, finanziate dal Ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) nell’ambito del Programma Nazionale di Ricerche in...