Andreoletti vede un Benevento in crescita | “Ci è mancata solo la concretezza”

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti– Le parole di Matteo al termine della sfida valevole il campionato di Serie C che ha visto il ospitare il Potenza. L'allenatore bergamasco ha commentato la prestazione dei giallorossi, scesi in campo al "Vigorito" per affrontare la formazione di Franco Lerda. Questi i temi affrontati dal tecnico della Strega nel post partita. Prestazione – Nel secondo tempo potevamo fare meglio, penso sia stato dettato da un loro atteggiamento più aggressivo che ha reso difficile muovere la palla dal basso. Dobbiamo crescere, è vero, ma la loro prestazione è stata dettata anche dalla nostra prova. Penso che i ragazzi abbiamo fatto una prestazione di alto livello, di grande qualità e di dominio. Difficoltà – Nel primo tempo abbiamo affrontato una squadra che difendeva con undici giocatori nella

Il pari di Foggia ha un retrogusto amaro per il Benevento, pur essendo il nono risultato utile di fila per i giallorossi: il punto conquistato non permette infatti alla Strega di agganciare la