Andrea Cerioli di nuovo in ospedale | ecco cosa sta succedendo

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione L’ex tronista di Uomini e Donne,, sta affrontando un periodo difficile a causa di recenti problemi di salute che continuano a verificarsi. In una settimana è stato già due volte al pronto soccorso ma ha rassicurato i suoi followers con delle storie su Instagram. Il futuro papà infatti ha raccontato ai suoi fan di volersi mettere in sesto per l’arrivo della sua piccolina.in: dovrà sottoporsi ad un intervento, presto papà di una bambina con la ...