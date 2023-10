“Andiamo a trovare” i nostri cari morti

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il calendario riporta quasi tutti, almeno una volta all’anno, a inizio novembre, nei cimiteri. Ci ritorniamo dopo essere passati attraverso l’esperienza del Covid, che ha visto anche la chiusura delle chiese e – durante i lunghi mesi di lockdown – anche dei cimiteri, con accessi limitati a un ristretto numero di stretti congiunti in occasione degli stessi funerali. La gente, soprattutto nei paesi, parlando dei propri defunti, usa dire con bella immagine che ‘va a trovarli’, che ha un significato di vita e intensità affettive perduranti. Se ‘a trovarli’, siamo noi, in definitiva, i beneficiati da questi incontri. Viviamo in un tempo che ha ricominciato (comprensibilmente) a celebrare la spensieratezza. Non siamo ancora del tutto usciti dal lungo tunnel di insicurezze che annebbiano i confini del domani. E il panorama internazionale è angosciante. Pensiamo ...