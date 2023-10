Anche i filosofi sono responsabili del riscaldamento globale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 ottobre 2023) Qualche giorno fa, Nicholas Maxwell ha inviato una lettera aperta ai colleghiaccademici, condivisa da Friends of Wisdom, un gruppo di studiosi preoccupati dell’attuale deriva delle università, ormai del tutto allineate ovunque al modello utilitaristico imperante. Pubblico qui la lettera, tradotta liberamente in italiano. Maxwell è professore emerito dia della Scienza presso l’University College di Londra. Idel? Certo che lo! Ma laa tradizionale continua a non essere consapevole di questo scandaloso oltraggio. Cosa si può fare per sensibilizzare isulle lorotà intellettuali, morali e umanitarie? ...