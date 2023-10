Anche a Parigi 2024 niente calcio italiano | l’ultima partecipazione a Pechino

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Non ci saràalle Olimpiadi di. Il verdetto era nell’aria, ma è diventato ufficiale a Malmö, dove la nazionale femminile di Andrea Soncin ha subìto il pareggio dell’1-1 della Svezia al 96? nella quarta giornata della Women’s Nations League. Al vantaggio delle azzurre con Valentina Giacinti al 57, ha risposto Linda Sembrant al 96?.con una vittoria il cammino delle azzurre sarebbe stato in salita, ma adesso il gap con la Spagna non si può più colmare. Nella classifica del girone guidano le campionesse del mondo con 12 punti, poi la Svezia a quota 7, le azzurre a 4 e chiude la Svizzera fanalino di coda a zero. La Nations League femminile assegna il pass olimpico alle due finaliste delle final four. Se la Francia, paese ospitante, è tra le finaliste, la squadra terza ...