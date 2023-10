Amici | tre ballerini scelti per una nuova gara | tra preparazione e rivelazioni

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 31 ottobre 2023), trevengonodai prof per una: la reazione. Ecco come si stanno preparando, proprio come nella scorsa settimana, altri trevengonodai professiori della categoria ballo per partecipare alla“La mia storia, la mia coreografia”. Gli allievidovranno creare una coreografia basata sulla propria vita. I professori hanno scelto Mariasol, Sofia e Nicholas, che svelano cosa hanno scelto e come si stanno preparando. Leggi anche –> Grande Fratello, Giselda e un momento di sconforto: il conforto delle gieffine La reazione dei tre… Nicholas che fa parte della squadra di Raimondo dichiara: “Cosa ho scelto? Di centrarlo sulla mia ...