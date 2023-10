Alma Tagliaferri e Sergio Rinaldi | L’Evento Perfetto | il Bestseller su come creare eventi di successo con la tecnologia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Milano, 31.10.2023 –Organizzare un evento diè il desiderio di qualsiasi organizzatore. Peccato che sono davvero tante le variabili da tenere in considerazione, a partire dalla scelta del presentatore, dalla scaletta dele da molto altro ancora. Per tutti gli operatori del mondo dello spettacolo e della formazione che puntano adibridi capaci di cavalcare l’onda della digital transformation ma non sannofare, esce oggi il libro di. Strategie vincenti peribridi di” (Bruno Editore). Al suo interno, gli autori condividono con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ottimizzare ...