Allarme nel metrò | donna velata minaccia di farsi esplodere

(Di martedì 31 ottobre 2023) Unacon il velo ha cominciato a urlare Allah Akbarndo distamattina sulla metro di Parigi. Si è immediatamente scatenato il panico ma gli agenti sono immediatamente arrivati sul posto e l’hanno neutralizzata sparandole al tronco. Laal momento sarebbe ricoverata in ospedale in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il fatto è accaduto alla stazione della biblioteca Francois-Mitterand, e Figaro ha specificato che gli agenti hanno sparato dopo hce lasi è rifiutata di mostrare le sue armi.Leggi anche: Israele-Hamas, la diretta della guerra L'articolo proviene da The Social Post.

... per la sua complessità, non ha precedentivicentino. Mentre svolgevano servizio di vigilanza ...delega alla Polizia Provinciale Mattia Veronese - il canto del lucherino è stato una sirena d'...

Parigi, allarme nel metrò: “Una donna completamente velata minaccia di farsi esplodere”. La polizia spara la Repubblica

Crolli, frane ed esondazioni: è allarme maltempo nel Nord Italia la Repubblica

Nel Bresciano sono state evacuate 350 persone per il pericolo ... Nella tarda serata di lunedì l'amministrazione comunale aveva diramato un allarme per il rischio inondazione nelle aree esondabili in ...Pensioni. In vista un taglio degli assegni per - tra gli altri - medici e infermieri. E la categoria non ci sta. Gli articoli della manovra presentata alle Camere, relativi al taglio delle pensioni e.