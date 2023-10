Alessia Marcuzzi “spia” il figlio con un’app | scoppia la polemica in Rete | fan divisi

Leggi su free

(Di martedì 31 ottobre 2023)divide i fan dopo una confessione particolare. La conduttrice “va” ilconlafa parlare di sé non per qualche flirt vero o presunto, stavolta a tenere banco è il rapporto con i figli. La donna ha sempre difeso il potenziale delle famiglie allargate. Non poteva fare diversamente, con la sua storia che parla chiaro, ma i rapporti in casa sono più che ottimi.(ANSA)Ciascuno ha un ruolo e, nonostante le strade diverse sul piano sentimentale, a livello affettivo sono tutti sulla stessa lunghezza d’onda. Anche per quanto riguarda la severità educativa dei figli. Lei è sempre stata molto comunicativa, ma a suo modo anche ...