Alcaraz-Safiullin oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Parigi-Bercy 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 31 ottobre 2023) Carlosse la vedrà contro Romannel secondo turno deldi(cemento indoor). Tutto pronto per l’esordio del numero due del mondo, beneficiario di un bye all’esordio. Di fronte a lui il russo, che quest’anno è riuscito a spingersi fino ai quarti di finale in quel di Wimbledon. Quest’ultimo, dopo aver portato a casa due buone partite nelle qualificazioni, ha risolto la pratica in due set contro la wild card transalpina Alexandre Muller. Si prospetta un debutto abbastanza scomodo per, che non si presenta all’ultimo avvenimento ‘Mille’ della stagione nelle migliori condizioni fisiche. Tra i due giocatori non ci sono scontri diretti all’attivo. Il giovane spagnolo è l’indiscusso favorito ma dovrà ...