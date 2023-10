Alberto di Monaco | il figlio Alexandre è pronto per lavorare al suo fianco

(Di martedì 31 ottobre 2023)Grimaldi,del principedi, si è concesso alla stampa per una prima inedita intervista. Il ragazzo, nato dalla relazione con Nicole Coste, ha 20 anni ed ha deciso che cosa fare della sua vita. Adesso, infatti, sogna un futuro lavorativo aldi suo padre e una missione da ambasciatore monegasco nel mondo. Per la sua prima intervista pubblica, ildidiha scelto di rivolgersi al Tatler, confessando i dettagli dei suoi progetti, che puntano direttamente ad una partnership commerciale con suo padre. Intanto ha scelto di lasciare il Principato diper trasferirsi a New York il prossimo gennaio per una serie di impegni. Ha dichiarato: “Aspiro ain una ...

di: "Charlène ha avuto delle difficoltà molti mesi fa. I rumors che la vogliono lontana da me mi feriscono" Intervistato dal Corriere , il principe rompe il silenzio sulla moglie ...

Alberto di Monaco: parla Alexandre, il figlio avuto con la hostess Elle

Alexandre Grimaldi: l'"altro figlio" del principe Alberto di Monaco posa in stile Bridgerton sulla coperti... la Repubblica

Il Sudafrica è campione del mondo di rugby per la quarta volta e Charlene di Monaco si è lasciata andare, abbracciando teneramente il marito sotto gli occhi del presidente Macron e di sua moglie ...E' andata in scena ieri sera, in contemporanea con Lazio-Fiorentina, l'assegnazione del Pallone d'Oro per la stagione 2022/23. A vincerlo per l'ottava volta in carriera è ...