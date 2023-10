Al Jazeera sotto attacco hacker per la guerra a Gaza | Chi c' è dietro

Leggi su iltempo

(Di martedì 31 ottobre 2023) Siti web e sistemi operativi della tv satellitare Alstanno subendo «tentativi diaggio elettronico volti a interrompere i sistemi di pubblicazione e trasmissione in concomitanza con la nostra copertura della». È la denuncia del network televisivo con sede a Doha, fatta accusando, in un modo implicito, l'intelligence israeliana. «La maggior parte degli attacchi sono stati lanciati da indirizzi digitali appartenenti a un'entità coinvolta nel conflitto in corso e alcuni di essi hanno utilizzato tecniche per nascondere la loro vera origine» recita il comunicato. Il governo israeliano aveva approvato qualche giorno fa le norme di emergenza che consentono la chiusura degli uffici della televisione Alin Israele accusata dal servizio di intelligence israeliano ...