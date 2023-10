Aeroporto | cercano d’imbarcarsi con documenti falsi | arrestate tre persone

Leggi su bergamonews

(Di martedì 31 ottobre 2023) Orio al Serio. Voleva lasciare l’Albania perché, ha raccontato, lì la minacciavano. Così L.H., 23 anni, ha cercato di imbarcarsi per Londra dall’di Orio al Serio con dei. Ai primi controlli ha mostrato il passaporto albanese, ma poi, prima di salire sull’aereo, ha consegnato un passaporto spagnolo. La donna è stata fermata e perquisita dalla Polizia di frontiera: con sé aveva anche una carta d’identità e una patente spagnole, risultate tutte false. Ai suoi polsi sono scattate le manette e martedì 31 ottobre è stata processata con rito direttissimo. Al giudice ha dichiarato di aver pagato 2mila euro i tre. Il suo arresto è stato convalidato, non sono state disposte misure cautelari ed ha patteggiato due anni con pena sospesa. Anche B.M., albanese di 23 anni, è stato arrestato per ...