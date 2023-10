ADL piomba negli spogliatoi durante l’intervallo | ecco cosa ha promesso

Ebbene: al 45' - più recupero - della prima parte della partita, con la squadra depressa e in balia dell'avversario,s'è presentato ai suoi per dare la scossa, un'altra. Per scuotere il gruppo; ...

De Laurentiis piomba nello spogliatoio durante Napoli-Milan: tutti i retroscena Corriere dello Sport

Confronto ADL-Garcia all’intervallo, era accaduto con altri due allenatori CalcioNapoli1926.it

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“ ha svelato un retroscena sul presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis.NAPOLI - Secondo Il Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, sarebbe sceso negli spogliatoi del Maradona durante l'intervallo del match degli azzurri contro il Milan e avreb ...