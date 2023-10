Addio alla tredicesima? Brutte sorprese per pensionati e lavoratori già dal prossimo dicembre

Leggi su informazioneoggi

(Di martedì 31 ottobre 2023) Apotrebbe essere riconosciuta unapiù bassa. Chi rischia la decurtazione delle prestazione e per quale motivo? Per ilanno si attende un inaspettato taglio dell’importo dellamensilità. Ie i dipendenti riceveranno tredicesime di importo inferiore – InformazioneOggi.itNella bozza della Legge di Bilancio 2024 è stato specificato che lo sgravio contributivo del 6% e del 7% per chi possiede una retribuzione lorda non superiore a 2.692 e 1.923 euro non si applicagratifica natalizia. Su quest’ultima, dunque, si dovranno pagare i contributi per intero, che ammontano al 9,19% dello stipendio lordo, per i dipendenti privati, e all’8,80%, per i dipendenti pubblici. Di conseguenza, nel 2024 laavrà un ...