Addio a Ivan Bart | morto all' improvviso a 60 anni | era la leggenda delle modelle | lanciò Gisele Bündchen e Ashley Graham

Leggi su ilgiornaleditalia

(Di martedì 31 ottobre 2023)all'all'età di appena 60. Ex presidente di Img Models, il suo era un nome noto in tutto il mondo quale uno dei più grandi manager di movivente. Lutto nella galassia della moda dopo l'annuncio, pubblicato con una sua foto in bianco e nero, sull'account instagra