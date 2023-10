Addio a Ernesto Ferrero | gigante della letteratura italiana

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 31 ottobre 2023) Oggi ci ha lasciati, una delle figure più emblematiche dell’universo letterario italiano, scomparso all’età di 85 anni dopo una lunga malattia. L’intero mondocultura e delle lettere piange la perdita di un uomo la cui vita è stata una dedizione ininterrotta alla. Originario di Torino,intraprese la sua carriera negli anni ’60 presso l’illustre casa editrice Einaudi, contribuendo in maniera significativa al panorama editoriale italiano con la sua opera in case come Garzanti e Mondadori. Oltre a essere un prolifico autore, con titoli del calibro di “N”, “L’anno dell’Indiano” e “Francesco e il Sultano”,ha mostrato la sua versatilità come traduttore, introducendo in Italia opere di Flaubert, Céline e Perec. La sua passione per ...