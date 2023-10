Adani | «Inter-Roma non una partita di calcio! Lukaku? Il meno colpevole»

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’ha battuto laper 1-0 grazie al gol di Thuram. Ha deluso, invece, l’uomo più atteso:. L’analisi di Danielealla Bobo TV su Twitch– Questa l’analisi di: «? Il. C’è un dato che è impossibile da credere. I tocchi in area di rigore della: due. Laha toccato due volte il pallone nell’area di rigore dell’, Quel dato lì lanon lo faceva dal 2016. L’ha fatto 10 partite, i punti glie li hanno tolti Sassuolo e Bologna. Entrambe sono andate in svantaggio ed hanno provato a fare delle cose perché è così che si può definire una ...

... l'ex calciatore Antonio Cassano ha affrontato il tema- Roma e il ritorno di Romelu Lukaku a ... a suo modo di vedere non così elevato: 'In Italia noi quattro, io, Bobo (Vieri), Lele () e ...

Adani: “Lukaku il meno colpevole, i fischi non l’hanno condizionato. Thuram…” fcinter1908

Adani su Lukaku-Inter: "Vicenda strumentalizzata Vi dico la mia" RomaNews

Il sorpasso in classifica apre ufficialmente la caccia allo scudetto anche nelle quote dei bookmaker. La Juventus rilancia le ambizioni dopo la vittoria all'ultimo respiro con il Verona e ...Dopo la vittoria in extremis della Juventus sul Verona, anche l'Inter ha vinto ed è tornata in testa alla classifica ... Di questo ne ha parlato Lele Adani, ospite de La Domenica Sportiva. Le parole ...