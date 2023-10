Ad Acquaviva delle Fonti la tappa finale del Cantatour

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 31 ottobre 2023) Il tour di Radiobari e Telebari in collaborazione con Pugliapromozione si chiude con l’appuntamento al teatro Luciani Link Regione Puglia Tutto pronto per l’ultimadella terza edizione del. Il tour di Radiobari e Telebari in collaborazione con Pugliapromozione si chiude con l’appuntamento al teatro Luciani diil prossimo martedì 31 ottobre. Dopo il grande successo ottenuto a Polignano a Mare e Putignano, passando anche per Matera, lo spettacolo interattivo gratuito ritorna in Puglia e più precisamente nella città famosa in tutto il mondo per la produzione di cipolla rossa. Ad animare la serata, ancora una volta, sarà il mattatore Renato Ciardo, protagonista sul palco e supportato dalla voce fuori campo di Silvia De Sandi. Il musicista barese darà vita a un nuovo ...