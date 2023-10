Activision Blizzard è ufficialmente di Microsoft

Leggi su panorama

(Di martedì 31 ottobre 2023), una delle principali case di sviluppo videoludiche al mondo, è stata acquisita da. Il percorso per acquisire la casa che ha dato i natali a titoli come Warcraft, Diablo, Overwatch, Call of Duty, Guitar Hero e Candy Crush è iniziato a gennaio 2022 ed è terminato nei giorni scorsi con un affare da 69 miliardi di dollari. L’assorbimento diha resola terza società videoludica più grande al mondo in termini di fatturato, superata da Tencent Games, parte dell’omonima holding cinese proprietaria di titoli come PUBG, League of Legends e Valorant, e Sony, casa dell’ecosistema PlayStation. La manovra ha coinvolto cifre da capogiro, motivate dalla crescente importanza che il settore gaming sta acquisendo a livello mondiale e ...