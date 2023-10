Acerbi | pilastro Inter | Lukaku si aggiunge alla collezione del muro – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023)è solo l’ultimo di una lunga lista di attaccanti resi nulli dalle marcature di. Il Corriere dello Sport si focalizza sul momento del difensore dell’. DISINNESCARE – Quella di Francescoall’sembra essere una vera e propria seconda giovinezza. Sulla carta d’identità del centrale difensivo si legge “35 anni”, sul campo invece si direbbe che ne ha molti ma molti di meno. L’italiano continua a rendersi insostituibile per Simone Inzaghi, non può ormai fare a meno della sua esperienza e precisione. Se mai dovesse servire un ulteriore conferma della sua professionalità, questa è arrivata proprio nell’ultima gara di campionato contro la Roma. Anche in quest’occasionesi è dimostrato ildel reparto difensivo nerazzurro, con delle ...