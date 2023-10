Acerbi | celebrato anche fuori San Siro | il retroscena post Inter-Roma – CdS

Leggi su inter-news

(Di martedì 31 ottobre 2023)rende fieri i suoi tifosi. La prestazione ingli regala un’ovazioneda San. Ecco ilraccontato dal Corriere dello Sport. RISA – Le marcature di Francescoriempiono il cuore di gioia e fanno gonfiare il petto d’orgoglio ai tifosi dell’. Il difensore nerazzurro, che continua a rispondere presente alla chiamata di Simone Inzaghi, lo ha fattoin occasione dell’ultima a San. Sulla sfida di campionato contro i giallorossi di José Mourinho i riflettori erano puntati più del solito, per via del ritorno “a casa” dell’ex Romelu Lukaku. L’attaccante belga, pur essendo stato ampiamente criticato, destava in realtà non poche ...