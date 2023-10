Accordo sulla finanziaria | sale la cedolare secca sugli affitti brevi

(Di martedì 31 ottobre 2023) . Altre norme riguarda pensioni e bonus statali Si è svolta ieri a Palazzo Chigi una riunione presieduta dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla quale hanno partecipato i ministri e vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, l’on. Lorenzo Cesa dell’Unione di Centro e l’on. Maurizio Lupi di Noi Moderati. In una nota di Palazzo Chigi, si dice: “Dall’incontro è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di maggioranza che ha consentito di varare una manovraimprontata alla serietà e alla solidità dei conti pubblici, che nonostante il contesto difficile riesce a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio-basso, a sostenere le famiglie e i lavoratori. Come previsto, oggi il testo sarà trasmesso al Parlamento, ...

... l'continuerà a facilitare gli scambi operativi tra Commissione e Agcom nel contesto del DSA " . Il Digital Services Act, in breve Il regolamento sui servizi digitali si concentra...

Accordo nella maggioranza, avanti col «super premier» Avvenire

Manovra, c’è l’accordo sulla cedolare secca ma restano i tagli sulle pensioni: cosa cambia Corriere della Sera

Hamas ha rilasciato un video che mostra tre ostaggi. Una di loro ha accusato Netanyahu di negligenza politica per non aver accettato le richieste di cessate il fuoco. Israele ha liberato un soldato du ...Il rimpasto al Comune di Palermo è alla stretta finale. Fitti dialoghi fra Roberto Lagalla e Fratelli d'Italia. Balla la quarta casella in Giunta.