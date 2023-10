Abodi | «Mondiali 2034 in Arabia? Dobbiamo uscire dall’ipocrisia Con l’Arabia tutti ci parlano e fanno affari»

(Di martedì 31 ottobre 2023) L’Australia non ospiterà idel. La notizia di oggi è infatti che il Paese dei canguri ha ritirato la candidatura per ospitare il torneo calcistico più importante al mondo. Di fatto il ritiro dell’Australia, spiana la strada all’Saudita. Sulla carta è il paese arabo l’unico altro candidato ad ospitare il Mondiale. Ulteriori candidature devono essere inoltrate alla Fifa entro il 30 novembre. Il ministro dello sport italiano, Andrea, ha commentato così la notizia: «Io resto dell’idea, al di là che ilè un orizzonte temporale lungo nell’ambito del quale mi auguro che alcuni equivoci democratici vengano definitivamente risolti, che i grandi avvenimenti, al di là della cautela dell’affidamento, possano essere uno strumento per velocizzare i processi di ...

Delle due l'una: o ne parliamo sempre, oppure non ne parliamo soltanto in una prospettiva che fra 11 anni ci sono i'. Il tema, ha concluso: ' Esiste lì come in altre zone del pianeta. ...

Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha commentato la possibilità che i Mondiali di calcio del 2034 siano assegnati all'Arabia Saudita, rimasta unica pretendente dopo il ritiro ...