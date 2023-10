“A volte mi sento inadeguato” | Antonino Spinalbese scrive un diario a Luna Marì “per quando sarà grande”

Leggi su news.robadadonne

(Di martedì 31 ottobre 2023) Antonio, hair stylist ed ex compagno di Belen Rodriguez, ha pubblicato su Instagram una lunga dedica per la figlia, avuta proprio dalla showgirl argentina nel luglio 2021. Le parole sono tratte da unchesta tenendo per la figlia, come svelato dall’uomo stesso. “Alcunemi chiedo come sia possibile basare ogni istante della vita su di te”, ha esordito quindi nelle storie. A corredo della dedica, una foto della piccola mentre dorme. “Credo di essere profondamente sbagliato, sbagliato per ‘perdermi’ molti momenti con persone a me care, ma che giustifico sempre tirando in ballo te come se fossi un peso. La mia verità è che mi sono sentito totalmente, per svolgere, a mio avviso ‘il compito’ più difficile mai avuto ...