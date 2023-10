A Messina una ‘quaterna’ al debutto con la Strega | arbitra Frascaro di Firenze

Leggi su anteprima24

(Di martedì 31 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna quaternale tutta debuttante con il Benevento. E’ quella designata per la sfida di domenica prossima (ore 18:30) contro il. Al “San Filippo-Franco Scoglio” ci sarà Emanueledia dirigere l’incontro tra le formazioni di Giacomo Modica e Matteo Andreoletti. Il toscano ha già incrociato i siciliani in carriera, precisamente nella stagione 2018/19 in serie D e in quell’occasione ilsuperò in casa il Rotonda Calcio per due reti a una, grazie alle marcature di Cangemi e Cardia.sarà coadiuvato dagli assistenti Giovanni Dell’Orco di Policoro e Michele Decorato di Cosenza. Il ruolo di quarto ufficiale, infine, è stato affidato a Samuel Dania di Milano. L'articolo proviene da Anteprima24.it.