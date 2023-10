A Messi l’ottavo pallone d’oro Ma c’è chi critica | “Immeritato”

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 31 ottobre 2023) L'argentino Lionelha ricevuto l'ottavod'oro, il riconoscimento assegnato annualmente dal periodico francese France Football, della sua lunga carriera frutto, principalmente, del successo al Mondiale con la sua Nazionale.gioca negli Stati Uniti, nell'Inter di Miami dopo un passato al Psg e, soprattutto al Barcellona dove ha vinto tutto: Champions, Coppa Intercontinentale, Liga, con il record di reti segnate. Ma c'è chi. I social si dividono ma anche esponenti autorevoli del calcio. Per Lothar Matthäus meglio decisamente l'attaccante norvegese Haaland e la decisione di assegnare ild'Oro a Lionelè sbagliata.Matthaus, ex Inter -d'Oro nel 1990 - è stato categorico. L'attaccante argentino non meritava il riconoscimento ...