A Firenze apre la ‘Stanza segreta’ di Michelangelo

(Di martedì 31 ottobre 2023) (Adnkronos) – Adopo quasi 50 anni dal suo ritrovamento (era il 1975), il prossimo 15 novembre la 'Stanza segreta' di, piccolo ambiente contenente una serie di disegni a carboncino attribuiti al Buonarroti (che qui si nascose nel 1530), a cui si accede dalla Sagrestia Nuova, all'interno del Museo delle Cappelle Medicee, sarà accessibile al pubblico. L'apertura sarà fatta in via sperimentale e le prenotazioni aperte fino al 30 marzo 2024, in via prudenziale. Dopo l'annuncio dato lo scorso 26 settembre dal direttore generale dei Musei del Ministero della Cultura, Massimo Osanna, durante la conferenza stampa di presentazione della nuova uscita del Museo delle Cappelle Medicee, la direttrice dei Musei del Bargello, Paola D'Agostino, ha fornito oggi i dettagli. L'imminente e attesa apertura al pubblico della 'Stanza segreta', mai stata ...