A 3 mesi dalla fine dell’anno | incidenza di mortalità e numeri restano drammatici | anche il 2023 chiuderà con oltre 1000 morti sul lavoro

Leggi su italiasera

(Di martedì 31 ottobre 2023) “Mancano trealla, ma le incidenze die ie preludono ad una chiusura delsul solito e sconfortante valore dimille infortuni mortali sul. Una situazione allarmante e grave che pone sotto i riflettori soprattutto le vittime in occasione di, cresciute rispetto al 2022 del +3,3%. Nessuna flessione, anzi. E questo indica la stabilità del fenomeno e non, purtroppo, un’inversione di tendenza”. Ad avviare l’esplorazione dell’ultima indagine realizzata dell’Osservatorio Sicurezza sule Ambiente Vega Engineeringdi Mestre, è il suo presidente, Mauro Rossato, che continua ad esprimere forte preoccupazione per ...