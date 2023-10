12 Novembre è l’ “Happyhour Day” | come si celebra a Milano

Leggi su 361magazine

(Di martedì 31 ottobre 2023) A, patria dell’ happy hour, siil momento della giornata più apprezzato dagli italiani. Eccoe dove Il 12sil’Happy Hour Day. Per l’occasione, Flores Cocteles, tempio del bere miscelato classico, allarga l’offerta con una proposta sfiziosa disponibile per l’intera settimana: tre cocktail best seller accompagnati con una delle tapas più vendute della carta food (18.00€) LA HAPPY HOUR FLORES WEEK Per la precisione: da martedì 12 a domenica 17la drink list sarà affiancata da un temporary menù. Protagonisti, Negroni Sbagliato, Spritz e Moscow Mule eccezionalmente serviti con un mini burger a scelta tra quelli che compongono il tris presente nel menù food del Flores. Ovvero: Asado Classico (l’asado è il piatto nazionale argentino di carne ...