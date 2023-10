Zille | “Tifosi azzurri vedano il bicchiere mezzo pieno Il Napoli ha trovato un altro leader”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 30 ottobre 2023) La bordocampista di DAZN, Federica, ha detto la sua sul posticipo della decima giornata di Serie A trae Milan. Due punti buttati? Non per tutti, forse.-Milan non un qualunque match di giornata con il peso specifico di un ‘semplice’ scontro diretto, ma qualcosa di più. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca a Pioli, un pareggio che invece conferma quello che forse si sta (ri)cercando della passata stagione. Parte degli ‘ingredienti’ giusti di cui parlava Garcia in questa partita non sono mancati, forse solo nei primi 45 minuti. Ma l’altra metà ha visto una squadra completamente diversa, guidata da voglia e grinta, le stesse che hanno portato ila rimontare la sfida, ‘danze’ iniziate da un Matteo Politano in grande spolvero. A sottolineare la prestazione dell’ex Inter è intervenuta la ...