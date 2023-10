Zielinski | rinnovo in stallo | si inseriscono Inter e Juve

(Di lunedì 30 ottobre 2023) In scadenza di contratto con il Napoli, il polacco Piotrè finito nell’agenda dellantus, che sarebbe ben lieta di accoglierlo a costo zero. Gli azzurri stanno ancora lavorando per il suo, mentre anche l’si sta mobilitando Lantus continua a lavorare con lo sguardo rivolto al futuro. Sebbene la stagione in L'articolo

La causa dell'allontanamento trae la società partenopea è la difficoltà nel trovare l'accordo per il. Il contratto dell'ex Udinese scadrà il 30 giugno 2024 e, all'orizzonte, non si ...

GdS – Inter su Zielinski: stallo rinnovo col Napoli, il piano di Marotta fcinter1908

Zielinski tra rinnovo col Napoli e suggestione Inter per giugno 90min IT

Aggiornamenti di calciomercato riguardo questo colpo a parametro zero dell’Inter, con il calciatore che è pronto a lasciare Napoli per firmare con un’altra big del calcio italiano. L’indiscrezione è d ...Calciomercato Inter, il duo Marotta-Ausilio è pronto a mettersi in moto per portare in nerazzurro un altro giocatore di assoluto valore. A parametro zero. Zielinski entra di diritto e dritto nel taccu ...