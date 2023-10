Zes unica per le Regioni del Sud | via libera della Commissione Europea

Leggi su leurispes

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Laha dato il viaalla creazione di una Zona Economica Speciale – Zesper ledel Sud Italia, per rafforzare il sistema e sostenere la crescita e la competitività dell’intero Mezzogiorno, aprendo anche al dialogo per modificare e rendere permanente e strutturale la misuraDecontribuzione Sud (un intervento già prorogato fino alla fine del 2023). È quindi da ultimo stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Dl 124 del 19 settembre 2023, che prevede appunto l’istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024,nuova “Zes”, con specifiche agevolazioni, che comprenderà i territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. La Zessostituisce le 8 ...