Zazzaroni | «La Juve non la considero da scudetto Il giorno che la vedrò…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ivan, noto giornalista, ha parlato del campionato dellantus dagli studi del programma Pressing Ivan, noto giornalista, ha parlato del campionato dellantus dagli studi del programma Pressing. LE PAROLE – «Lanon lada. Ilche la vedrò avrà ragione qualcun’altro. Non è stata costruita per questo e non è in grado di farlo. Poi se arrivano le zanzare e i coleotteri a Milanello o alla Pinetina a quel punto ci possono essere le condizioni. Allegri sta facendo il massimo da quando è tornato. Se avesse avuto Lukaku ora sarebbe primo con qualche punto di vantaggio».