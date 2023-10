Zazzaroni | «Inter più forte | ma altra partita senza gli indisponibili della Roma!»

(Di lunedì 30 ottobre 2023)questa mattina sul Corriere dello Sport analizza la vittoria dell’contro la Roma, ammettendo la superiorità dei nerazzurri, ma fa una specifica di poco conto legata aglidel club giallorosso, con l’intenzione di giustificare la disfatta romanista. COMMENTO POCO OGGETTIVO – Ivanva oltre la vittoria dell’e giustifica così la sconfittaRoma: «Ha vinto la squadra piùe che sta meglio, molto meglio. Quella che ha giocato con la sua superiorità, la sua qualità, gambe e polmoni più freschi, testa più libera. Poteva finire molto peggio per la Roma che da inizio stagione lotta con evidenti limiti tecnici e fisici. Avremmo visto unacertamente diversa soltanto se Mourinho avesse potuto disporre ...

Nei giorni scorsi la moglie dell'attaccante exora in forza al Galatasaray, Mauro Icardi , ha ... Per Ivan"una samba così non l'ho mai vista qui. Sembravi una brasiliana" ha detto a ...

Zazzaroni su Inter-Roma: “Ha vinto la squadra più forte e che sta meglio. Lukaku San Siro…” fcinter1908

Zazzaroni: “Inter-Roma non finirà in pareggio”. Il pronostico di Militello fcinter1908

Jose Mourinho è pronto per il big match contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il tecnico della Roma ha una strategia ben precisa. L’attesa per il big match tra l’Inter di… Leggi ...La Juve può vincere lo scudetto Non secondo Ivan Zazzaroni. Il giornalista è convinto che ad Allegri servirebbe... Lukaku ...