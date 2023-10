Zampini ancora | «Calciopoli non finita! La prescrizione nel 2010»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 30 ottobre 2023)non finiscedi parlare di. Il giornalista si esprime su Pressing sulla scelta della Juventus di concludere definitivamente la storia a livello giudiziario.UNA VOLTA –non la smette: «non è finita. È stata trattata male dall’inizio alla fine. Tutti i giudici hanno dichiarato di non essere competenti e non si sono voluti pronunciare. Ci si ferma solo per questo motivo. In Italia ci si dimentica che esiste ladel, quella delle telefonate nascoste che però sono cadute ine hanno alimentato ulteriori dubbi sullo Scudetto a tavolino all’Inter. A tutti sta bene che sia così, ma quella è una faccenda che non sarà chiusa finché esisterà quello Scudetto a ...