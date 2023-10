WWE | Arrivano conferme | i Creed Brothers faranno parte di Raw da stanotte I dettagli

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Isaranno a Rawe, dopo le ultime, possiamo confermare che quest’apparizione non sarà una tantum. Gli ex campioni di coppia a NXT, Julius e Brutus, hanno risposto alla Open Challenge di Chad Gable per la puntata diin quello che sarà il loro debutto nel più longevo programma televisivo della storia della TV. L’ultimo report, arrivato dal Wrestling Observer, non lascia spazio all’immaginazione. Ihanno ricevuto la “chiamata” dal main roster e, da, ne. C’è inoltre un gran parlare per quanto concerne il futuro di Jules, per il quale ci si aspetta un’ipotetica run in singolo in futuro. Staremo a vedere se l’Alpha ...