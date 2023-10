Wta Finals Cancun 2023 | Marketa Vondrousova | numeri e statistiche della ceca

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo aver raggiunto nel 2019 la finale del Roland Garros e conseguentemente l’ingresso in top 20,aveva faticato a ritrovare buoni risultati negli ultimi tre anni anche a causa dei due infortuni che non le avevano permesso di esprimere il suo miglior livello. Ma sulle qualitànon ci sono mai stati dubbi e proprio quest’anno è arrivata la consacrazione sull’erba di Wimbledon. La ventiquattrenne, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Tokyo, ha raggiunto quota 40 vittorie in stagione, la più importante delle quali è arrivata proprio ai Championships contro Ons Jabeur. Un risultato che le ha regalato non solo la possibilità di mettere le mani sul suo primo titolo Slam, ma anche di raggiungere il best ranking alla posizione numero 6classifica ...