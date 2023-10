Wta Finals Cancun 2023 | day 1 | Sabalenka lascia un game a Sakkari | Pegula batte una pessima Rybakina

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Dopo giorni di polemiche relative allae tardiva organizzazione dell’evento, asono ufficialmente partite le WTA. L’appuntamento che chiude il calendario tennistico femminile ha visto scendere in campo – per quanto concerne il torneo di singolare – le giocarici inserite nel Gruppo ‘Bacalar’. MONTEPREMI RISULTATI E CLASSIFICHE I DUE GIRONI In campo nel primo incontro la numero quattro del seeding Elenaopposta alla quinta giocatrice del mondo Jessica. Un match probabilmente condizionato anche dal poco feeling che le due hanno avuto con un campo che è stato messo a loro disposizione solamente poche ore prima della sfida dopo essere stato ultimato. Fatto sta che ne è uscito un match con tanti errori e un livello di gioco senza dubbio non dei ...

Coco Gauff affronta Ons Jabeur nel match valido per la fase a gironi delledi Cancun 2023 . Sesto confronto in carriera tra le due giocatrici, determinate ad iniziare al meglio il torneo e mettere subito in discesa il discorso qualificazione alle semifinali. A ...

WTA Finals 2023 – Cancun: I risultati con il dettaglio del Day 1. WTA Finals a Cancún – Jessica Pegula e Aryna ... LiveTennis.it

WTA Finals, preview: Sabalenka, Swiatek e Gauff le grandi favorite. Occhio alla sorpresa Sakkari, entrata dalla porta di servizio Ubitennis

Sono scattate nella notte italiana le WTA Finals 2023 di tennis, in programma a Cancun, in Messico: in campo il Gruppo Bacalar, nel quale si registrano i successi all'esordio della statunitense Jessic ...Ecco come vedere il match tra Iga Swiatek e Marketa Vondrousova stasera in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Finals Cancun 2023.