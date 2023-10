Wta Finals Cancun 2023 | Coco Gauff | numeri e statistiche della statunitense

Leggi su sportface

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Sotto il cielo di New York,si è finalmente consacrata come nuova stella del tennis a stelle e strisce. Con la difficile eredità di Serena Williams, ritiratasi nella passata edizione dello Slam, sulle spalle e tutti gli occhi del mondo addosso, la diciannovenne di Atlanta è riuscita nell’impresa di conquistare agli US Openil suo primo titolo Major. La grande cavalcata che si è conclusa con la vittoria in finale su Aryna Sabalenka ha anche permesso adi raggiungere il suo best ranking di numero 3 WTA. Per la seconda volta, l’allieva di Brad Gilbert parteciperà al torneo di fine stagione che mette di fronte le migliori giocatrici del mondo, ma alle GNP Seguros WTAle sue prospettive saranno completamente diverse rispetto ...