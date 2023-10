West Ham United-Arsenal – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Cercando di infliggere la quarta sconfitta consecutiva ai rivali londinesi, l’compie un breve viaggio attraverso la capitale per incontrare ilHamnel quarto turno di EFL Cup di mercoledì 1 novembre. Entrambe le squadre sono uscite vittoriose per 1-0 dal terzo turno: gli Irons hanno superato il Lincoln City, mentre la truppa di Mikel Arteta ha superato per poco il Brentford. Il calcio di inizio diHamè previsto alle 20:30 Anteprima della partitaHama che punto sono le due squadreHamNon avendo ancora aggiunto un trofeo di EFL Cup alla propria bacheca – è arrivato in finale solo una volta nel 1981 – le speranze del ...