Web3 Gaming e Intelligenza Artificiale | Quale sarà il futuro dei videogiochi?

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Ken Timsit, amministratore delegato di Cronos Labs, un acceleratore di start-up, ha chiarito il panorama dinamico delnell’era dell’. In una recente intervista, Timsit identifica numerosi sviluppi promettenti che stanno guidando l’adozione di massa della tecnologia blockchain nel settore dei giochi. Una di queste tendenze riguarda l’utilizzo di token non fungibili (NFT) per lanciare giochi. Timsit osserva che gli NFT stanno trasformando la proprietà e il commercio delle risorse di gioco, nonché il modo in cui gli sviluppatori di giochi si impegnano con le loro community. Timsit ha osservato che gli sviluppatori di giochi di successo sono molto abili nella gestione della community e utilizzano i drop NFT per costruire narrazioni avvincenti ...

... in quanto si propone di facilitare l'accesso alagli utenti inesperti. Il team infatti, vuole ... NFT e metaversi avranno le loro librerie dedicate, mentre per ilP2E è stato creato un hub ...

Ready or not, Web3 mobiles games are coming Blockworks

Decentralization on a Spectrum: How Fully On-chain Games Are the Future of Web3 Gaming CoinDesk

Nazara Technologies launches Nazara Publishing to promote Indian game developers globally, expand beyond mobile gaming, and invest in 20 games.Europe's preeminent blockchain and Web3 assembly, the Next Block Expo (NBX), is thrilled to announce its return to Berlin on December 4-5th, 2023. Celebrated as a grand convergence of ...