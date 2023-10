Weah | la Juventus annuncia l’infortunio | rientro previsto per l’Inter!

La classifica vede laseconda in solitaria, a sole due lunghezze dalla squadra di Simone ... Nella giornata di oggi, lunedì 30 ottobre, Timothysi è recato al J Medical per sottoporsi agli ...

Juventus, lesione alla coscia destra per Weah: il bollettino medico Fantacalcio ®

Juventus, si ferma Weah: lesione di basso grado alla coscia destra - Sportmediaset Sport Mediaset

In 1995, Liberian superstar George Weah became the first African player to be awarded ... Pavel Nedved made himself a legend for both Juventus and Czech Republic, and he stands among the most ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...