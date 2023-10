VOTI&STATS – Napoli-Milan | Garcia si salva con l’interventismo nell’intervallo

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 30 ottobre 2023) Tutti i numeri e le statistiche della sfida tra, terminata con il punteggio di 2-2 al Maradona Verso il finire del primo tempo,è stato inquadrato mentre era seduto in panchina e prendeva appunti. Il suoera in barca, il risultato era sfavorevole di 2 gol, la sensazione era che ci fossero tutti i presupposti per la disfatta. La ripresa ha cambiato il quadro, il 2-2 consente un mezzo sorriso, il tecnico francese ne è uscito bene per come ha saputo correggere la squadra con tre sostituzioni immediate: Ostigard per Rrahmani, Olivera per Mario Rui e Simeone per Elmas, per un cambio di modulo dal 4-3-3 al 4-2-3-1). E i dati dicono che i padroni di casa sono passati da un primo tempo in pressoché totale soggezione (6 tiri fatti, la metà degli avversari) a un post-intervallo di ben altro genere ...